UPS死者親友在GoFundMe網站設籌款專頁（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

上週在舊金山一個UPS貨倉遭不幸被槍殺的3名死者,他們的親友都在籌款網站GoFundMe上設立籌款專頁。

根據GoFundMe網站,56歲的舊金山華裔居民Wayne Chan的專頁,由一名親友幫忙設立,親友形容Chan是一個愛笑,而且感染力很強的人,亦是一個顧家、愛社區的人。

而市民為Chan所製作的紀念品,將會全部送給Chan的子女,讓他們記住爸爸,這個專頁暫時為Chan的家人籌到近14,000元。

而另一名死者,50歲的舊金山華裔居民Benson Louie,朋友代表Louie的妻子Sandy Lim設立專頁。

Louie的朋友指,Louie為人孝順,既是好兒子,又是好丈夫及好爸爸,他熱愛排球,是一名無私的教練及領袖,更重要的是,Louie每天勤奮工作,無耐悲劇奪走他的生命。

網頁上亦提到,週日是父親節,但對於Louie一家尤其難過,網頁暫時為Louie一家籌得約45,000元。

第3名死者是東灣Hercules居民Mike Lefiti,他的妻子為他設立籌款專頁,並表示在案發當日,Lefiti像平常一樣,帶著笑容出門上班,但最後上帝提早召喚他,要他離開家人,Lefiti的妻子迄今仍然未能接受。

Lefiti的妻子指,丈夫身型健碩,但他的性格比體型更強壯,Lefiti熱愛助人,旁人有事,他一定第一時間為他人祈福,網站上顯示,暫時籌得約14,000元。

以下為3名死者的籌款專頁:

Wayne Chan: https://www.gofundme.com/wayne-chan-ups

Benson Louie: https://www.gofundme.com/BensonLouie

Mike Lefiti: https://www.gofundme.com/in-honor-of-mike-lefiti-big-mike

