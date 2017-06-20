UPS死者親友在GoFundMe網站設籌款專頁（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

上週在舊金山一個UPS貨倉遭不幸被槍殺的3名死者，他們的親友都在籌款網站GoFundMe上設立籌款專頁。

根據GoFundMe網站，56歲的舊金山華裔居民Wayne Chan的專頁，由一名親友幫忙設立，親友形容Chan是一個愛笑，而且感染力很強的人，亦是一個顧家、愛社區的人。

而市民為Chan所製作的紀念品，將會全部送給Chan的子女，讓他們記住爸爸，這個專頁暫時為Chan的家人籌到近14,000元。

而另一名死者，50歲的舊金山華裔居民Benson Louie，朋友代表Louie的妻子Sandy Lim設立專頁。

Louie的朋友指，Louie為人孝順，既是好兒子，又是好丈夫及好爸爸，他熱愛排球，是一名無私的教練及領袖，更重要的是，Louie每天勤奮工作，無耐悲劇奪走他的生命。

網頁上亦提到，週日是父親節，但對於Louie一家尤其難過，網頁暫時為Louie一家籌得約45,000元。

第3名死者是東灣Hercules居民Mike Lefiti，他的妻子為他設立籌款專頁，並表示在案發當日，Lefiti像平常一樣，帶著笑容出門上班，但最後上帝提早召喚他，要他離開家人，Lefiti的妻子迄今仍然未能接受。

Lefiti的妻子指，丈夫身型健碩，但他的性格比體型更強壯，Lefiti熱愛助人，旁人有事，他一定第一時間為他人祈福，網站上顯示，暫時籌得約14,000元。

以下為3名死者的籌款專頁：

Wayne Chan: https://www.gofundme.com/wayne-chan-ups

Benson Louie: https://www.gofundme.com/BensonLouie

Mike Lefiti: https://www.gofundme.com/in-honor-of-mike-lefiti-big-mike

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