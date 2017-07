By

【KTSF 劉瑩報導】

根據舊金山警方的消息,一名持槍疑犯和警方從星期日晚開始對峙至星期一早上,事件導致一名女子受槍傷,被送往醫院救治,傷勢未明,暫未知該名女子和疑犯的關係。

警方是於週日晚11點45分接報,指在舊金山15街和Beaver街,Corona Heights Park附近一幢民宅發生槍擊案,警方抵達現場後,與一名相信持有武器的男疑犯接觸。

疑犯拒絕走出自己的房屋,並與警方展開對峙,警方已發出指示,呼籲居住在附近的民眾暫時留守室內,直至事件結束。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。