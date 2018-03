By

位於舊金山Ingleside Heights社區一間華人教會內週日發生家暴命案,一名婦人死亡。

週日大約下午兩點10分,警方指到接報聲稱,Ingleside Heights社區Chester大街一間華人教會內,一名男子涉嫌用刀刺傷一名女子,受害人送院後證實不治。

疑犯身上亦有自己所做成的刀傷,需要送院救治。

警方表示,經調查後,相信案件和家庭暴力有關,目前仍未公佈死者的身分。

