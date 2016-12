By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山Telegraph Hill近華埠地段,週一晚發生一宗火警。

事發地點位於市德頓街(Stockton Street)1300號路段,時間在晚上約9點左右,消防人員到場後不久將火撲滅。

現場有一人因吸入濃煙不適,送院治療。

