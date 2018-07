By

舊金山Mission區週六晚發生槍擊案,3人中槍,其中一人當場死亡,警方仍未公布關於案件的詳情。

警方案發後在現場調查,警方表示,有巡邏警員在週六晚8時45分聽到附近有槍聲,到達17街夾Mission街一帶,發現3人中槍倒臥在地上,其中一人當場死亡,另外兩人送院治理,當中一人有生命危險。

有目擊者指,案發時,他們聽到有6至7下饗聲,初時以為是有人放炮竹,但見到很多警車及救護車,就知道是發生槍擊案。

警方未公布犯案動機,或者是匪徒的身分,案件仍在調查當中。

