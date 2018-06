By

【KTSF】

舊金山Mission區週五凌晨發生槍擊案,造成一死一傷。

警方表示,事發於Harrison街2700號路段,凌晨約兩點半,警員收到ShotSpotter發出的槍擊警報後趕赴現場,發現兩名男子中槍倒地。

其中一人當場死亡,另一人送院救治,暫時未知傷勢為何。

目前警方未透露任何關於疑犯的信息或作案動機,亦未透露當局是否已拘捕疑犯,案件仍在調查中。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。