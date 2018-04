舊金山低於市價BMR單位放售 一人年入限80,700元以下（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

繼上週和大家報導過舊金山Diamond Heights 3個低於市場價BMR單位,現在再為大家介紹一個在市中心的一房BMR單位。

這個低於市價的一房公寓單位,位於Market街夾Mason街,面積有613平方呎,建於2007年,屬於較新的公寓大樓,售價249,889元。

該價錢不包含停車位和屋內所有電器,物業管理費(HOA)每月需要593元,包水費、垃圾費、上網費以及大樓維修費用。

申請條件方面,一人年收入不得多於80,700元,還需要有舊金山首次置業教育講座證書,以及市府認可的房貸機構發出的貸款預審批。

申請人需要將以上3份文件聯同申請表格,在4月24日下午5時前交給自己的房地產經紀。

申請表格可以在舊金山市長辦公室房屋發展部網站www.sfmohcd.org下載,截止後當局將會在5月1日下午3點進行抽籤,並在網站公佈結果。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。