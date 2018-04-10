舊金山低於市價BMR單位放售 一人年入限80,700元以下（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報導】

繼上週和大家報導過舊金山Diamond Heights 3個低於市場價BMR單位，現在再為大家介紹一個在市中心的一房BMR單位。

這個低於市價的一房公寓單位，位於Market街夾Mason街，面積有613平方呎，建於2007年，屬於較新的公寓大樓，售價249,889元。

該價錢不包含停車位和屋內所有電器，物業管理費（HOA）每月需要593元，包水費、垃圾費、上網費以及大樓維修費用。

申請條件方面，一人年收入不得多於80,700元，還需要有舊金山首次置業教育講座證書，以及市府認可的房貸機構發出的貸款預審批。

申請人需要將以上3份文件聯同申請表格，在4月24日下午5時前交給自己的房地產經紀。

申請表格可以在舊金山市長辦公室房屋發展部網站www.sfmohcd.org下載，截止後當局將會在5月1日下午3點進行抽籤，並在網站公佈結果。

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