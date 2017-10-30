舊金山民宅火警一死一傷 消息指是華裔

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Glen Park社區附近一間民宅，週日清晨發生致命大火，住宅中一死一傷，現場消息指死傷者都是華裔。

舊金山消防局指，週日清晨4時20分接報指，在Molimo Drive44號一個兩層高的民宅發生火警。

有最先到場的消防員指，見到民宅中湧出大量濃煙，及後有多輛消防車前來支援，超過10多名的消防員先後接力進入火場輪流灌救，有消防員走入火場後體力不支，要跪在地上休息。

大約5時55分，消防員將火救熄，消防部引述鄰居指，民宅有一人獨居，搜索火場後，消防員發現住宅中有一人死亡，後來在後園發現一名傷者，他的情況穩定。

消防部指，現階段仍集中調查火警起因，搜索火場的同時，亦檢查相鄰住宅的結構，看看有否受到火警的影響，不過暫時發現，附近的住宅沒受波及。

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