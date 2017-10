舊金山民宅火警一死一傷 消息指是華裔

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Glen Park社區附近一間民宅,週日清晨發生致命大火,住宅中一死一傷,現場消息指死傷者都是華裔。

舊金山消防局指,週日清晨4時20分接報指,在Molimo Drive44號一個兩層高的民宅發生火警。

有最先到場的消防員指,見到民宅中湧出大量濃煙,及後有多輛消防車前來支援,超過10多名的消防員先後接力進入火場輪流灌救,有消防員走入火場後體力不支,要跪在地上休息。

大約5時55分,消防員將火救熄,消防部引述鄰居指,民宅有一人獨居,搜索火場後,消防員發現住宅中有一人死亡,後來在後園發現一名傷者,他的情況穩定。

消防部指,現階段仍集中調查火警起因,搜索火場的同時,亦檢查相鄰住宅的結構,看看有否受到火警的影響,不過暫時發現,附近的住宅沒受波及。

