農曆新年將至 舊金山地檢處呼籲市民慎防祈福黨（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在大家迎接農歷新年期間，舊金山地檢處亦呼籲市民，時刻對例如是針對華人社區的祈福黨等騙徒保持警惕，地檢官週二亦來到華埠，教導一班長者如何防止受騙。

舊金山地檢官George Gascon趁過年前來到華埠，提醒長者騙案的存在，不單只有祈福黨，還有寶藥黨、冒充執法人員及税局的電話騙案等。

Gascon還逐一向長者派發寫有提防騙案的環保袋，提醒自己的同時，亦能提醒其他人。

Gascon指，近半年來，舊金山暫未有收到祈福黨、寶藥黨等的騙案，但市民亦不能掉以輕心，他發現講得多，宣傳得多，市民額外提防之餘，騙徒亦不敢犯案。

Gascon說：”從過去幾年的經驗所知，越多社區宣傳，騙案就會減少，無新的騙案報告，代表市民及社區都知道要提防，我們不想鬆懈，要繼續講騙案的事去保護大家。”

有長者說，對這些情況我瞭解，內心也很淡定，會跟他說，你們不用來欺騙我，我雖然是老人家，但不會上當受騙的。”

Gascon指，一有陌生人向大家提出奇怪的要求，就不要跟他有任何接觸，最重要有什麼事，必須要與家人商量。

地檢處早前設立了一條中文熱線，電話是(415) 551-9595，大家對騙案有何疑問，可以致電查詢。

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