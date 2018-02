農曆新年將至 舊金山地檢處呼籲市民慎防祈福黨（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

在大家迎接農歷新年期間,舊金山地檢處亦呼籲市民,時刻對例如是針對華人社區的祈福黨等騙徒保持警惕,地檢官週二亦來到華埠,教導一班長者如何防止受騙。

舊金山地檢官George Gascon趁過年前來到華埠,提醒長者騙案的存在,不單只有祈福黨,還有寶藥黨、冒充執法人員及税局的電話騙案等。

Gascon還逐一向長者派發寫有提防騙案的環保袋,提醒自己的同時,亦能提醒其他人。

Gascon指,近半年來,舊金山暫未有收到祈福黨、寶藥黨等的騙案,但市民亦不能掉以輕心,他發現講得多,宣傳得多,市民額外提防之餘,騙徒亦不敢犯案。

Gascon說:”從過去幾年的經驗所知,越多社區宣傳,騙案就會減少,無新的騙案報告,代表市民及社區都知道要提防,我們不想鬆懈,要繼續講騙案的事去保護大家。”

有長者說,對這些情況我瞭解,內心也很淡定,會跟他說,你們不用來欺騙我,我雖然是老人家,但不會上當受騙的。”

Gascon指,一有陌生人向大家提出奇怪的要求,就不要跟他有任何接觸,最重要有什麼事,必須要與家人商量。

地檢處早前設立了一條中文熱線,電話是(415) 551-9595,大家對騙案有何疑問,可以致電查詢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。