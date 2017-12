舊金山市府大廈下半旗致哀 多位高官發聲明悼李孟賢

By

舊金山市長李孟賢突然離逝,市府上下都同感震驚,市參議會與市府官員聚集市府大廈,悼念市長李孟賢,多名政府高官也發聲明表達哀悼。

市長李孟賢是於週二凌晨1時11分宣告不治,離逝時有家人、親友和同事陪伴在側,他過身後遺下妻子Anita和兩名女兒Brianna和Tania。

李孟賢的市長職務將會由市參議會主席London Breed暫代,她週二早上率領市府上下人員,在市政廳舉行記者會。

Breed說,李孟賢一生服務社區,但過早離開人世,Breed說她出身自公屋,而李孟賢在出任市長時,視市內的公屋政策為首要施政項目,她讚揚”市長是一個好人,有一顆善良的心”。

曾任舊金山市長,目前正競逐加州州長的紐森,週二也有到市政廳表達哀悼,他讚揚李孟賢”是一位無施的領袖,是一名鞠躬盡瘁的公務員,為爭取平等而孜孜不倦,他的智慧、堅定不移的決心、無限的樂觀精神,以及對舊金山有著能感染所人的愛,帶領舊金山向前邁進”。

紐森於2011年離職出任加州副州長,由市參議會任命李孟賢接任舊金山市長一職,至2015年李孟賢競選連任成功,出任市長至今。

加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)表示,今天對舊金山和所有認識李孟賢的人來說都是非常悲傷的一天。

加州州長布朗也向李孟賢的家屬和舊金山市致哀,他說李孟賢真正為在職人士奮鬥,彰顯加州的精神,他會永遠被懷念。

曾出任舊金山地方檢察長,現任加州聯邦參議員的賀錦麗也表示,她對其友人離世感到非常哀傷,李孟賢是民權鬥士,生前努力為努工權益奮鬥,

舊金山市府大廈週二下半旗致哀,當局尚未公布李孟賢的喪禮安排。

