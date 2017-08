舊金山華埠商戶與市府官員會面 討論央鐵對生意影響（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠商戶週三再與交通局就中央地鐵工程衍生的問題開會,雙方討論到工程進度、路面情況及索償問題。

今次已經是今年內,商戶與交通局的第4個會議,有20多人出席。

商戶表示,中央地鐵工程除了影響生意外,亦對店舖裏做成一定程度的破壞,包括是水渠淤塞、水管漏水及地台倒塌等。

鍾先生是Stockton街興參茸藥行的東主,他指2015年8月,工程承辦商在店舖對開進行工程,令整幢大厦的去水渠淤塞。



鍾先生說:”通渠的時候,所有東西浮出整個店面,我們清了兩天,非常髒,不敢想像。”

鍾先生指,很多乾貨,例如瑤柱及花旗參全部報銷,損失過萬元,他的事件已獲工程公司轉介至保險公司處理,不過至今未有回覆。

旁邊的燒臘店就沒有那麼幸運,至今未有人協助,東主謝小姐指,受工程影響,店舖的地台倒塌。

謝小姐說:”地台倒塌,他們工程時不斷震,我種的花都搖,現在的地面好似蜘蛛網裂開。”

謝小姐連同十多名華埠商戶,將店舖因工程進行所造成的損毀向交通局遞交報告,個多月未有回覆,交通局週三在會議上終於開腔,不過換來的答覆是等待。

交通局代表Ethan Veneklasen說:”我們已將文件翻譯,並交去市府律師辦公室,正在等候他們的回覆。”

商戶表示,工程進行以來,一直未被知會工程的進度及時間表,因為媒體的報導,最後才知道工程可能延後10個月完成。

商戶代表邵旗謙說:”我們很希望政府也好,地鐵工程公司也好,真正給我們一個交代,工程進行的程度是怎樣。”

交通局表示,明白商戶及居民的苦處,而因應商戶的要求,會在兩個主要工地貼上工程的進度表,至於未來的工程,局方指仍然集中地底工程,路面情況將不受影響。

近一個月,局方收到約25個涉及路面不平及坑洞等問題,局方已一一處理好,為了讓受影響商戶能與局方直接對話,局方計劃在華埠設立一個辦公室,讓商戶直接滙報問題。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。