舊金山華埠商戶與市府官員會面 討論央鐵對生意影響（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠商戶週三再與交通局就中央地鐵工程衍生的問題開會，雙方討論到工程進度、路面情況及索償問題。

今次已經是今年內，商戶與交通局的第4個會議，有20多人出席。

商戶表示，中央地鐵工程除了影響生意外，亦對店舖裏做成一定程度的破壞，包括是水渠淤塞、水管漏水及地台倒塌等。

鍾先生是Stockton街興參茸藥行的東主，他指2015年8月，工程承辦商在店舖對開進行工程，令整幢大厦的去水渠淤塞。



鍾先生說：”通渠的時候，所有東西浮出整個店面，我們清了兩天，非常髒，不敢想像。”

鍾先生指，很多乾貨，例如瑤柱及花旗參全部報銷，損失過萬元，他的事件已獲工程公司轉介至保險公司處理，不過至今未有回覆。

旁邊的燒臘店就沒有那麼幸運，至今未有人協助，東主謝小姐指，受工程影響，店舖的地台倒塌。

謝小姐說：”地台倒塌，他們工程時不斷震，我種的花都搖，現在的地面好似蜘蛛網裂開。”

謝小姐連同十多名華埠商戶，將店舖因工程進行所造成的損毀向交通局遞交報告，個多月未有回覆，交通局週三在會議上終於開腔，不過換來的答覆是等待。

交通局代表Ethan Veneklasen說：”我們已將文件翻譯，並交去市府律師辦公室，正在等候他們的回覆。”

商戶表示，工程進行以來，一直未被知會工程的進度及時間表，因為媒體的報導，最後才知道工程可能延後10個月完成。

商戶代表邵旗謙說：”我們很希望政府也好，地鐵工程公司也好，真正給我們一個交代，工程進行的程度是怎樣。”

交通局表示，明白商戶及居民的苦處，而因應商戶的要求，會在兩個主要工地貼上工程的進度表，至於未來的工程，局方指仍然集中地底工程，路面情況將不受影響。

近一個月，局方收到約25個涉及路面不平及坑洞等問題，局方已一一處理好，為了讓受影響商戶能與局方直接對話，局方計劃在華埠設立一個辦公室，讓商戶直接滙報問題。

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