中國「小藍單車」共享計劃疑似非法登陸舊金山（視頻）

去年11月才在中國深圳率先推出的Bluegogo,“小藍單車”共享計劃,最近被發現疑似登陸舊金山,不過舊金山市府官員表示,”小藍單車”尚未取得市府核發的經營許可,當局已去信小藍單車總裁,要求解釋在舊金山的發展計劃。

由天津鹿鼎科技有限公司創投的Bluegogo,“小藍單車”共享計劃,去年11月開始以深圳為起點,率先投放三千輛單車,並計劃以15天攻占一個城市的速度進行業務擴張,租車者可透過下載小藍單車手機應用程式,隨時隨地可以解鎖取車和還車,半小時租金只需五毛人民幣,而在美國是99美分。

不過小藍單車至今並沒有在舊金山申請經營許可,也沒有正式宣布在舊金山的擴展計劃,但卻在創投公司的招聘網站AngelList表示,要在舊金山灣區招聘11到50名員工。

事件引起市府官員及舊金山自行車聯盟關注,並發信給小藍單車總裁李剛,要求他對事件作出解釋,表示市府會對這種非法行為追究責任。

舊金山第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin)說,”我們會增加罰款,並發送信息給小藍單車,我們不容他們無法無天。”

舊金山代理市長 Mark Farrell 說,”我們會採取適當行動面對這個問題,確保讓他們知道我們不容忍這種行為,不會讓它再發生,但我們可以談,如果你想跟舊金山市合作,用正當途徑。”

目前在舊金山合法經營單車共享計劃的公司是 Bay Area Motivate,所有單車的安全、功能及衛生都必須符合市府規定。

支持環保通勤方式的舊金山自行車聯盟也擔心小藍單車的經營理念會破壞市容。聯盟執行總監 Brian Wiedenmeier 說,”小藍單車理念是隨時隨地可以停放單車,這是違法且令人擔憂的,舊金山是小藍單車在美國擴張的第一個城市,中國的城市都知道他們做生意的方法,小藍單車可以用完就丟棄在公共場所,而舊金山要的是更好的行人路、街道、公園和廣場。”

本台嘗試聯絡小藍單車負責人就事件作出回應,不過目前尚未得到回覆。

