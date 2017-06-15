舊金山珠寶店兩死兇案續審 警員作供曝光更多細節

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【KTSF 陳嘉琪報導】

3年多前，舊金山南Market區一間珠寶店，發生兩死一傷的兇殺案，案件仍在審理當中，有警察局兇殺案調查組探員週三上庭作供，曝光更多犯案過程的細節。

現年27歲的被告Barry White，被控在2013年7月12日，在舊金山Brannan街888號一間珠寶店中，開槍及用刀殺死兩名華裔女職員，死者是51歲的趙瑞錦及37歲的楊麗坤。

而華裔男店主Vic Hung亦身受重傷，被告面對多項謀殺及企圖謀殺罪。

當年隸屬舊金山兇殺案調查組探員Michael Philpott作供指，案發當日，他與近10名警員由舊警察總部跑到現場支援。

當他到達Victoga珠寶店時，他見到楊麗坤躺在地上，仍在流血，不過已死亡，週三庭上公開楊麗坤的死狀，她的頸部被刀刺中，衣服沾滿血跡。

探員Philpott其後前往珠寶店的後房，發現趙瑞錦面朝下倒臥在房中，趙也是當場死亡。

犯案的過程全部被拍下，被告White先與店主Vic Hung交談約一分鐘，White隨即向他連開三槍，子彈用盡，他就用刀施襲。

Philpott憶述逮捕White之後，White非常安靜及冷靜，亦很樂意配合警方調查，他對被告的合作態度感到驚訝，與片段中兇手的兇殘判若兩人。

Philpott在辯方的盤問下承認，當日曾講過White不像是殺人狂，辯方指被告否認控罪，並不是指被告無殺人，而是被告犯案時精神有問題。

White犯案的動機，源於他在珠寶店買的首飾不合心意，他想要一條100克重的金鏈，收貨時發現只有約80克。

控方傳召一名賣過金器給White的店主，這名店主指White曾經對金鏈重量的不滿向他反映，White曾表示，事件已經不只是錢的問題，要做些事去解決這次事件。

這名店主亦指，當他知道Victoga珠寶店發生兇殺案，他第一時間想起兇手可能是White。

消息指案件中的生還者，姓洪的店主即將上庭作供。

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