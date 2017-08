By

週二晚在舊金山Kezar Pavillion舉行的金州勇士職籃活動上,一名觀眾突然身體不適,在場一名華裔警員立即向他急救,救回他的性命。

這場活動的主角是金州勇士球星Stephen Curry,他在場上與多名來自多間高中的籃球精英切磋球技。

期間,一名66歲老翁突然身體不適,之後失去知覺,兼沒有呼吸,華裔警員Robert Fung當時在場,立即電召消防局協助,並開始對其人工呼吸。

急救人員到場後,立即轉送老翁到醫院搶救,他據報病情已穩定下來,

舊金山警局週三在Facebook網頁讚揚警員當機立斷,救回老翁,局方為他感到驕傲。

