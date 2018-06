By

舊金山Potrero Hill週三早上發生交通事故,導致一名電單車騎警嚴重受傷。

事故發生在週三早上9點35分左右,警方表示,一輛汽車在Mariposa街夾Pennsylvania大道,與當時正駕駛著電單車的騎警發生碰撞。

受傷的警員需要送往舊金山總醫院救治,傷勢由最初的危殆轉為嚴重。

涉事的司機在事發後留在現場協助警方調查,警方仍未公開事故的原故。

