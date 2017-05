By

【KTSF】

舊金山Oceanview區週二早上有兩車相撞,兩名女司機下車後發生爭執,其中一人拿出小刀刺向對方,警方調查後,認為拿刀婦人是出於自衛傷人。

事發於早上8時半左右,地點在Capitol大街400號路段,位處Sheridan小學附近,車禍涉及一名34歲女司機和一名41歲女司機。

雙方爭拗期間,41歲女司機的行為變得具侵略性,34歲女司機於是拿出小刀,刺去對方。

警員接報到場時,兩人仍然在現場,受傷的婦人需要送院治療,沒有生命危險。

