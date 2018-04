By

週二早上在舊金山的Ocean Avenue附近發生一起致命車禍,一名女長者在過馬路時被撞身亡。

事發在週二早上大約9點,案發地位於舊金山的Ocean Avenue夾Victoria Street交界。

一名年約80歲的女性長者,在過馬路時被一輛汽車撞傷,傷者送院後證實不治。

肇事司機留在現場配合警方調查,初步判斷事故和司機的身體狀況無關。

