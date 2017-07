全美最不宜駕駛百大城市 舊金山奧克蘭奪冠亞（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

網路公司WalletHub公佈2017年最適宜及最不適宜駕駛者居住的100個城市名單。

WalletHub網站挑選了全美100個大城市,向駕駛者列出25個選項,包括汽油平均價格、停車費、堵車時間、汽車盜竊等作出評分。

結果灣區兩大城市,舊金山和東灣奧克蘭市(屋崙)名列倒數第一和第二,以100分滿分計算,綜合得分舊金山只有29分,奧克蘭市則是36分。

其中舊金山主要是因為堵車時間長而且油價高,目前平均每加侖油價是3.20元,奧克蘭市則是汽車盜竊率和油價都高。

聯邦交通局數據顯示,美國民眾每天外出,有高達87%的人自己開車,因為他們都認為,自駕比較舒適可靠。

不過擁有汽車也未必省心,駕駛者每年平均花200小時在路上,還有另外41小時是塞車時間。

如果與一名全職員工相比,這些時間相當於6個星期的假期。

如果因為塞車,在路上浪費的時間和油費,總合相當於1,240億元,按家庭攤分,每戶是1,700元,而這些錢還不包括每個家庭每年515元的汽車保養及維修費。

因為美國公路的總體質量僅位居全球發達國家第14位,美國土木工程學會給出的評分·,也差至D級。

而相對最適宜駕駛者的城市,大部分都在德州、亞利桑那州及北卡州。

