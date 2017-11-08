舊金山Taraval警局新華裔分局長談上任後目標（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

負責管理包括舊金山日落區治安的Taraval警局，10月底起由新的華裔分局長接手，分局長上任後有什麼目標呢？

易文耀（Robert Yick）在舊金山土生土長，服務警隊23年的他，剛剛在10月份接任Taraval分警局成為分局長，易文耀表示，除了滅罪外，他更希望令區內市民安居樂業。

易文耀說：”我將壓力放在自己身上,我想繼續保持社區安全，警局的目標是防止罪案，我同樣希望減低市民對罪案的擔心，讓市民去放狗或者散步時，不會擔心四周會發生事。”

易文耀認為，獲晉升為分局長是一個榮譽，同時亦是一個挑戰，因為社區一旦發生任何事，他就會是第一個被問責，因此雖然他很熟悉日落區，但每一天他都會親自走入社區，走訪像Taraval及Noriega街等商業區，重新在分局長的角度，了解市民的需要，以及警員工作的情況。

易文耀說：”我每天都會外出，認識一下社區，當我開車經過每個社區，讓我知道每個社區的樣子，警員值勤時，到底服務一個怎樣的社區，這是我的責任，我應該每天都做。”

易文耀指，Taraval警區是市內最大警區，涉及財產的罪案以及交通事故比較嚴重，他表示，不希望警方每次在事發後才介入，因此他上任後的首要任務，就是要與社區打好關係，包括他自己以及他的警員，都會主動認識社區居民。

易文耀指，不希望做一個單純看數據做事的警察。

易文耀說：”我想融洽整個社區，我明白日落區有四成是亞裔，但我想為所有居民解決疑難，我不讓忽略任何人，例如是海景區、Merced Heights以及部份的Ingleside區的人。”

罪案無分大小，易文耀表示，不論是超速、偷竊，抑或是非法傾倒廢物等，他都想要知道，因為警方同樣關心市民生活質素的問題。

市民可以致電警方非緊急熱線：(415) 553-0123，或到Taraval警局提供資料，他保證市民的所有報案他都會仔細審閱。

為了盡快融入社區，分局長計劃在11月21日下午6時，在Taraval警局舉行社區會議，到時會有中文翻譯。

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