舊金山Taraval警局新華裔分局長談上任後目標（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

負責管理包括舊金山日落區治安的Taraval警局,10月底起由新的華裔分局長接手,分局長上任後有什麼目標呢?

易文耀(Robert Yick)在舊金山土生土長,服務警隊23年的他,剛剛在10月份接任Taraval分警局成為分局長,易文耀表示,除了滅罪外,他更希望令區內市民安居樂業。

易文耀說:”我將壓力放在自己身上,我想繼續保持社區安全,警局的目標是防止罪案,我同樣希望減低市民對罪案的擔心,讓市民去放狗或者散步時,不會擔心四周會發生事。”

易文耀認為,獲晉升為分局長是一個榮譽,同時亦是一個挑戰,因為社區一旦發生任何事,他就會是第一個被問責,因此雖然他很熟悉日落區,但每一天他都會親自走入社區,走訪像Taraval及Noriega街等商業區,重新在分局長的角度,了解市民的需要,以及警員工作的情況。

易文耀說:”我每天都會外出,認識一下社區,當我開車經過每個社區,讓我知道每個社區的樣子,警員值勤時,到底服務一個怎樣的社區,這是我的責任,我應該每天都做。”

易文耀指,Taraval警區是市內最大警區,涉及財產的罪案以及交通事故比較嚴重,他表示,不希望警方每次在事發後才介入,因此他上任後的首要任務,就是要與社區打好關係,包括他自己以及他的警員,都會主動認識社區居民。

易文耀指,不希望做一個單純看數據做事的警察。

易文耀說:”我想融洽整個社區,我明白日落區有四成是亞裔,但我想為所有居民解決疑難,我不讓忽略任何人,例如是海景區、Merced Heights以及部份的Ingleside區的人。”

罪案無分大小,易文耀表示,不論是超速、偷竊,抑或是非法傾倒廢物等,他都想要知道,因為警方同樣關心市民生活質素的問題。

市民可以致電警方非緊急熱線:(415) 553-0123,或到Taraval警局提供資料,他保證市民的所有報案他都會仔細審閱。

為了盡快融入社區,分局長計劃在11月21日下午6時,在Taraval警局舉行社區會議,到時會有中文翻譯。

