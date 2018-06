By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山未來街道上的公廁是甚麼樣子呢?市府從眾多設計中挑選了一款新穎的設計。

大家對於這個公廁外形有什麼評價呢?有人認為像太空船,舊金山工務局從12家建築公司提交的設計,選了這個設計,由SmithGroupJJR公司構思的公廁,頂部是平的,可以栽種植物 ,甚至可以種樹,洗手間會使用循環再用的水,市民可以免費使用洗手間。

獲選的建築公司表示,新的公廁設計結合雕塑和科技,加上新設計廣告亭,要在舊金山營造環保和綠色的景觀。

市府看中它現代化和流線外形,而評選過程也包括了市民的意見。

新的公廁將會取代目前20多個設置在街道上的公廁,JC Decaux公司負責建造新的公廁和日常營運的費用,而廣告亭的廣告收益則歸JC Decaux公司抵銷建造和營運公廁的費用,市府不用耗資 ,預計新的公廁明年投入服務。

