舊金山屋主把姻親單位合法化或可享地稅回扣（視頻）

By

【KTSF 歐志洲的報導】

為了鼓勵更多的舊金山屋主將姻親單位合法化,舊金山市參事金貞妍提案,給予屋主在地稅上的回扣。

市府估計,舊金山有3萬到4萬個不合法的姻親單位,今年以來,為了舒緩舊金山的房屋危機,實施多項鼓勵屋主將姻親單位合法化,但只有數十個屋主按程序申請,原因包括改裝單位的費用巨大、申請程序複雜、而且有關的姻親單位,要是本身的房子是在1979年之前建成的話,也必須受到租金管制。

而一些屋主也擔心,把姻親單位合法化之後,房子增值,也必須繳付更高的地稅。

市參事金貞妍提案設立一個資助項目,給予這些屋主在地稅和裝修費用上頭幾年給予回扣。

金貞妍說:”我們從屋主了解建姻親單位或將現有單位合法化非常昂貴,所以我提議市府研究制定一個地稅回扣計劃,資助屋主增建或把姻親單位合法化。”

但是也有一些屋主認為,新項目並不足以鼓勵他們將姻親單位合法化。

房屋政策改良會主席Noni Richen說:”合法化需要很多許可,需要增建出入口,並非只是申報它是分開的單位,就可獲得地稅回扣。”

金貞妍的提案也包括設立一個項目,協助在法律諮詢上需要語言幫助的屋主,她這兩項提案正在市府律師辦公室草擬中。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。