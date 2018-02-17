農曆新年慎防受騙 當局呼籲民眾提防金元寶騙案（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

農曆新年期間，舊金山地檢處呼籲華裔民眾提防金元寶騙案。

舊金山地檢官George Gascón表示，過年期間在華人社區有特別多詐騙案，除了呼籲民眾提防常見的祈福黨騙案之外，還要提防金元寶騙案，這類騙案的損失金額從幾千元到幾十萬元都有。

騙徒手法通常是由兩至三人打電話或會見事主，多數講普通話，有時更扮成同鄉博取信任，他們聲稱是從中國移民來美工作的地盤工人，挖掘出寶藏，裡面有一堆金元寶和金佛等金器，以及偽造字條，裝成是古代寶物，並約事主出來見面。

雙方見面時，騙徒向事主出示假金器和字條，聲稱無法物歸原主，於是提出將它們賣給事主，又表示擔心帶回中國會被海關充公，並要求盡快現金交易，聲稱護照即將到期，騙徒又會在事主面前割出一小塊真金，給事主檢驗。

事主付錢上當之後，才會發現元寶是假貨，此時騙徒已逃去無蹤。

Gascón提醒民眾，這種買賣黃金的做法本身就是違法。

Gascón說：”買賣黃金本身有一套過程，驗證賣家身份，確保並非是偷回來，或者由其他人來售賣。”

去年12月，在東灣奧克蘭（屋崙）華埠曾有人企圖進行這類騙案，幸好事主沒有受騙，最近兩年在洛杉磯、遠至澳洲和加拿大等國家都發生過，舊金山就未發生過。

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