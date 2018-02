農曆新年慎防受騙 當局呼籲民眾提防金元寶騙案（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

農曆新年期間,舊金山地檢處呼籲華裔民眾提防金元寶騙案。

舊金山地檢官George Gascón表示,過年期間在華人社區有特別多詐騙案,除了呼籲民眾提防常見的祈福黨騙案之外,還要提防金元寶騙案,這類騙案的損失金額從幾千元到幾十萬元都有。

騙徒手法通常是由兩至三人打電話或會見事主,多數講普通話,有時更扮成同鄉博取信任,他們聲稱是從中國移民來美工作的地盤工人,挖掘出寶藏,裡面有一堆金元寶和金佛等金器,以及偽造字條,裝成是古代寶物,並約事主出來見面。

雙方見面時,騙徒向事主出示假金器和字條,聲稱無法物歸原主,於是提出將它們賣給事主,又表示擔心帶回中國會被海關充公,並要求盡快現金交易,聲稱護照即將到期,騙徒又會在事主面前割出一小塊真金,給事主檢驗。

事主付錢上當之後,才會發現元寶是假貨,此時騙徒已逃去無蹤。

Gascón提醒民眾,這種買賣黃金的做法本身就是違法。

Gascón說:”買賣黃金本身有一套過程,驗證賣家身份,確保並非是偷回來,或者由其他人來售賣。”

去年12月,在東灣奧克蘭(屋崙)華埠曾有人企圖進行這類騙案,幸好事主沒有受騙,最近兩年在洛杉磯、遠至澳洲和加拿大等國家都發生過,舊金山就未發生過。

