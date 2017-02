舊金山Presidio新遊客中心 以新科技迎接遊客（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Presidio的新遊客中心,將於這個星期六正式向遊客開放。

國會眾議院民主黨領袖,也是舊金山市民的Nancy Pelosi,今天在Presidio新遊客中心的開幕儀式上剪彩。

她說,Presidio的歷史代表著美國的過去與未來,展現了美國精神,她和丈夫經常都會來這裡散步,”我們每週都來這裡,在這裡我們有家的感覺,對其變化感自豪。”

Presidio屬於金門國家公園休閒區,園方代表王新蓮說,國家公園的遊客中心一般都比較老舊,因此新落成的Presidio遊客中心對整個國家公園來說,也是個大日子,”這個房子你現在看到的這麽漂亮的一個地方,其實是一個監獄,所以我覺得意義上是非常豐富的,因為我們把這樣子的一個地方轉變成一個這麽對外開放,這麽面向於未來的一個空間,我覺得對我們國家公園來講也是一個心願。”

王新蓮表示,國家公園去年邁入一百週年,而這個新遊客中心也標誌著國家公園未來一百年的走向,就是會以新科技、新環境和新方式來迎接遊客。中心不僅提供各種遊客資訊,更有高科技的觸摸式互動資料可供民眾查詢。

她說,”有很多教育團體、學校的課堂來這邊,可以在後面的一些單元裡面,可以手觸碰到學到很多互動的一些資訊,關於這個非常特別的地方,不僅公園,不僅現在看到的美景,還有過去非常豐盛的歷史,跟在這個地方發生的很多很多不可思議的一些故事。”

另外,中心的一些角落還有展示和分享社區人士跟Presidio之間的互動以及個人故事,而想買紀念品的遊客也有很多選擇。

Presido遊客中心將於本週六2月25日正式對外開放,營業時間一周七天,從早上十點到下午五點,地點是210 Lincoln Boulevard, San Francisco.

