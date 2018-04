舊金山汽車盜竊案減少 警方再有打擊行動（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山以至整個灣區的汽車盜竊案猖獗,舊金山警方自從去年年底加強對付這類罪案之後,開始見到成效,今年頭3個月,市內汽車盜竊案數字下降,警方和市府現在展開新一輪對汽車盜竊的打擊。

舊金山今年頭3個月,汽車盜竊案較去年同期減少17%。

舊金山警察局長William Scott說:”頭3個月減少17%,那就是少逾千受害人,防止了1,000宗罪案,我們倍增步行巡警,有效減少罪案,站在我後面的警員,在這方面的表現是最優秀的。”

舊金山市長麥法恩表示,雖然罪案數字減少,可是警方和市府不會放鬆新一輪的打擊,汽車盜竊案措施包括宣傳廣告,教育市民和遊客停車時要留神,不要成為匪徒的目標。

另外,警方會訓練幾十名高層警務人員,學習如何取指紋。

舊金山市長麥法恩(Mark Farrell)說:”擴充這些訓練,我們便可擴大指紋數據庫,用來對付汽車盜竊匪徒,尤其是屢犯者。”

要防止自己的汽車成為匪徒的獵物,警察提醒大家,謹記不要將財物留在車廂裡,如果要把手袋和其他物件放在車尾箱,應該在去到目的地之前就把物件放進去,不要讓匪徒知道車尾箱有貴重物件。

