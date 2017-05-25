舊金山新露宿者支援中心開幕 提供64個床位（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山第3個無家可歸者支援中心週三開幕，市長李孟賢同時宣布，在下個財政年度的預算中，營運支援中心的撥款會增加近3倍。

舊金山第3個無家可歸者支援中心位於Potrero Hill附近的Dogptach社區，Dogpatch主要是一個工業區，規劃連動工用了13個月，支援中心將於下星期開始接收露宿者，一共提供64個床位。

支援中心主要由市府資助，並由非牟利機構營運，支援中心裡面除了有基本的起居設備外，亦有多個小花圃及休憩空間，讓入住的無家可歸者得到全面的休息。

市長李孟賢指，更重要的是，中心會為每個入住者規劃重回正常生活的路線。

市長李孟賢說：”無家可歸者來到這裏，有專業輔導員，個案經理及宗教團體的幫助，他們每天都在創造奇蹟，去改變人們的生活，事情正正在這裏發生。”

李孟賢亦指，知道短期內無可能完全解決市內的無家可歸者問題，但就盡量幫，因為市府數據顯示，入住過支援中心的人，當中近8成都可以重過正常生活。

而即將公布的下年度財政預算案中，李孟賢會增加對營運支援中心的撥款，由現時每年的490萬上升至1,530萬，增幅近3倍，並由現時167個床位，增加至明年的416個。

市長李孟賢表示，有多兩個無家可歸者支援中心即將開幕，一個是6月份在南Vanness，另一個是在南Market社區，一共會為舊金山提供超過220個床位。”

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