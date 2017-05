舊金山新露宿者支援中心開幕 提供64個床位（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山第3個無家可歸者支援中心週三開幕,市長李孟賢同時宣布,在下個財政年度的預算中,營運支援中心的撥款會增加近3倍。

舊金山第3個無家可歸者支援中心位於Potrero Hill附近的Dogptach社區,Dogpatch主要是一個工業區,規劃連動工用了13個月,支援中心將於下星期開始接收露宿者,一共提供64個床位。

支援中心主要由市府資助,並由非牟利機構營運,支援中心裡面除了有基本的起居設備外,亦有多個小花圃及休憩空間,讓入住的無家可歸者得到全面的休息。

市長李孟賢指,更重要的是,中心會為每個入住者規劃重回正常生活的路線。

市長李孟賢說:”無家可歸者來到這裏,有專業輔導員,個案經理及宗教團體的幫助,他們每天都在創造奇蹟,去改變人們的生活,事情正正在這裏發生。”

李孟賢亦指,知道短期內無可能完全解決市內的無家可歸者問題,但就盡量幫,因為市府數據顯示,入住過支援中心的人,當中近8成都可以重過正常生活。

而即將公布的下年度財政預算案中,李孟賢會增加對營運支援中心的撥款,由現時每年的490萬上升至1,530萬,增幅近3倍,並由現時167個床位,增加至明年的416個。

市長李孟賢表示,有多兩個無家可歸者支援中心即將開幕,一個是6月份在南Vanness,另一個是在南Market社區,一共會為舊金山提供超過220個床位。”

