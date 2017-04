By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參事盧凱莉(Hillary Ronen)提出新法案,規定在租賃合約中,未成年人須被視為租客之一,一旦家庭被逼遷,業主也必須向未成年人支付安置費。

最近,加州上訴法院一位法官裁定,住在一個出租單位中的未成年人不被視為租戶,只是一個住客,因此當家庭被逼遷時,業主不需要為未成年人支付安置費。

針對這個案例,盧凱莉指自己既是母親,又是租客,深知要有多努力掙扎才可以在市內生活,她形容判決再一次證明,舊金山對有兒童的家庭非常不友善。

她在週二舉行的市參事會會議提出法案,主張業主向租戶逼遷時,要向未成年人付安置費。

