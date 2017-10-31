舊金山散房大厦防火漏洞多 市參事促擴大灑水系統範圍（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

針對今年初舊金山華埠一幢商住兩用的散房大厦發生火警，有市參事提出新法例，建議除了居住空間外，大厦裏的商戶範圍都要加裝灑水系統。

現行的法例規定，市內所有商住兩用的大厦，只是房間及公共起居空間，例如是走廊、廚房等地方需要安裝灑水系統。

而底層的地下室、商戶及其他非住宅的區域，則不是規定的範圍。

代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）指，這些散房大厦大多都比較老舊，一旦發生火警，情況一發不可收拾。

佩斯金說：”例如是Pacific街801號的火警，是無灑水器的區域，最先起火，須更多時間去偵測及救火，不只危害散房，連居民及鄰近住宅亦無一倖免。”

為了保護單位及住客，佩斯金提出新法例，規定由今年8月1日起，所有新轉手或新出售的大厦，當中不論是住宅區，還是商業區，都必需安裝自動灑水系統，業主並且要在交易後的一年內完成工程。

佩斯金指，希望新的買家不只向錢看，還要為現有居民的利益著想，做個負責任的業主。

佩斯金說：”我希望所有潛在買家知道，在買樓的同時，這些保護人命的設備，同樣是交易的一部分。”

這項法例起源於今年2月初華埠Pacific街一幢商住兩用的大厦發生火警，十多名住客失去家園，離現在已有大半年，居民仍然是歸家無期。”

受影響居民吳東穩說：”Pacific街方便，看醫生又方便，買餸又方便，鄰里友善，不時互相打招呼，從無爭執。”

受影響居民馮蘇女則說：”是新業主還是舊業主，一定要裝灑水器及防火設施，大厦是防火搞不好，上次火警下層起煙，湧到上層，我們見到煙時才逃生，已經太遲。”

至於為什麼這項法例只要求新手業主安裝灑水系統，佩斯金解釋，希望逐步逐步來，長遠的目標是會包括所有散房大厦。

法例將於11月再在市府土地利用委員會上討論。

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