舊金山散房大厦防火漏洞多 市參事促擴大灑水系統範圍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對今年初舊金山華埠一幢商住兩用的散房大厦發生火警,有市參事提出新法例,建議除了居住空間外,大厦裏的商戶範圍都要加裝灑水系統。

現行的法例規定,市內所有商住兩用的大厦,只是房間及公共起居空間,例如是走廊、廚房等地方需要安裝灑水系統。

而底層的地下室、商戶及其他非住宅的區域,則不是規定的範圍。

代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)指,這些散房大厦大多都比較老舊,一旦發生火警,情況一發不可收拾。

佩斯金說:”例如是Pacific街801號的火警,是無灑水器的區域,最先起火,須更多時間去偵測及救火,不只危害散房,連居民及鄰近住宅亦無一倖免。”

為了保護單位及住客,佩斯金提出新法例,規定由今年8月1日起,所有新轉手或新出售的大厦,當中不論是住宅區,還是商業區,都必需安裝自動灑水系統,業主並且要在交易後的一年內完成工程。

佩斯金指,希望新的買家不只向錢看,還要為現有居民的利益著想,做個負責任的業主。

佩斯金說:”我希望所有潛在買家知道,在買樓的同時,這些保護人命的設備,同樣是交易的一部分。”

這項法例起源於今年2月初華埠Pacific街一幢商住兩用的大厦發生火警,十多名住客失去家園,離現在已有大半年,居民仍然是歸家無期。”

受影響居民吳東穩說:”Pacific街方便,看醫生又方便,買餸又方便,鄰里友善,不時互相打招呼,從無爭執。”

受影響居民馮蘇女則說:”是新業主還是舊業主,一定要裝灑水器及防火設施,大厦是防火搞不好,上次火警下層起煙,湧到上層,我們見到煙時才逃生,已經太遲。”

至於為什麼這項法例只要求新手業主安裝灑水系統,佩斯金解釋,希望逐步逐步來,長遠的目標是會包括所有散房大厦。

法例將於11月再在市府土地利用委員會上討論。

