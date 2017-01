舊金山市議會宣誓就任 女議員首度過半（視頻）

By

舊金山市議會週一為去年大選順利連任或新上任的7位市議員舉行宣誓就職典禮,包括第一區華裔市議員李麗嫦以及第7區華裔市議員余鼎昂,而這一屆新的市議會創下兩項新紀錄。

舊金山市議會週一在市長以及議長的主持下舉行宣誓儀式,包括去年選舉的單號數1、3、5、7、9、11行政區,還有因為威善高當選,加州參議員而空出市議員職缺的第8區共7位市議員宣誓就職。

舊金山市長李孟賢(Ed Lee)除了恭喜所有當選或連任的市議員,也點出本屆市議會創下的兩個新紀錄,首先是舊金山市議會有史以來,女性議員人數首度過半,其次則是破天荒有公開的HIV愛滋病毒帶原者擔任市議員。

李孟賢說:”首位公開的HIV帶原者Jeff Sheehy進入市議會,你現在將會非常的重要,我很榮幸得以選擇你,而你也成功接替了威善高職務。”

HIV帶原者 Jeff Sheehy 接替新任州參議員威善高,成為第8區市議員。

李孟賢呼籲舊金山府會團結,堅持保護該市的價值。

李孟賢說:”現在比任何時候都重要,我們要團結起來,努力不懈的保護我們創造的價值,我們城市所打造的價值。”

週一宣誓的7位市議員當中,也包括代表第一區的華裔新科市議員李麗嫦(Sandra Lee Fewer)。

李麗嫦說:”昨天我已經由州眾議員丁右立幫我宣誓了,今天是正式的儀式,我相信第一天上班真的很興奮。”

談到她上任後的工作,李麗嫦已經有一長串的待辦事項。

李麗嫦說:”我想我將會專注在鄰里的議題,在上任的前6個月,會在我的社區做一個深度的評估。”

李麗嫦說,接下來勤走基層,和社區內的小商業、長者,以及社區組織等多溝通,並且將推動市內的可負擔房屋問題,並發起反對亂丟垃圾行動等。

