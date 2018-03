舊金山市長推新發展計劃 擬建7,000個住屋單位

By

【KTSF 】

舊金山市長Mark Farrell以及市參事金貞妍週二在市參議會提出南市場區發展計劃法案(The Central SoMa Plan),計劃為SoMa區創造4萬個工作職位,以及7,000個新建住房單位。

該計劃將耗時6年,範圍將包括從6街到2街、以及從Townsend街到Market街的區域。

Farrell與金貞妍表示,SoMa是創造一個經濟、社會和環境可持續發展的社區,讓當地居民受益。

計劃中的7,000個新建住房單位,至少33%將會是永久性可負擔住房,Farrell指,該計劃還會增加5億元的收入,用以改善地方區域交通。

舊金山的SoMa區也是灣區住房危機的災區之一,房地產專家表示,住房價格飆升導致僱員無法負擔住房,而搬離城市,同時亦會令市內商業撤離。

金貞妍表示,該計劃將會該市設立33%可負擔住房率的標準,並且不會失去現有的藝術和製造業的工作職位。

