舊金山為無家可歸者而設大廈開幕 提供50個單位（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Market街以南一座為無家可歸者提供50個房屋單位的大廈，週三正式開幕，市府表示，這類型的單位陸續有來。

這座翻新過的Minna Lee大廈，鄰近6街夾Mission街，一共為50個無家可歸者提供50個散房單位。

舊金山市長布里德（London Breed）說：”有屋住的意義，不單是有安樂窩給大家住，也是迎來機會，有了居所，他們也能成功自給自足交租。”

市府表示，每個入住的租客，都有社工跟進他們的個案，星期一至星期五，大廈亦有專人駐守，為租客提供所需。

Minna Lee大廈住客Alex Bananyos曾經住在街道上12年，他表示，街道上有很多問題，包括是健康及安全等，最後他向無家可歸者支援中心求助，最終成為大廈的住客之一。

市府指，大廈未來兩年約400萬的開支，已經在預算案當中，此外，市府亦將投放3,600萬增加這種備有各種支援服務的房屋單位，

50個單位當中，48個已經有人居住，剩下兩個租客將於本月底搬入，市府指，還有1,300個同類型單位會即將推出。

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