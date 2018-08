舊金山為無家可歸者而設大廈開幕 提供50個單位（視頻）

By

舊金山Market街以南一座為無家可歸者提供50個房屋單位的大廈,週三正式開幕,市府表示,這類型的單位陸續有來。

這座翻新過的Minna Lee大廈,鄰近6街夾Mission街,一共為50個無家可歸者提供50個散房單位。

舊金山市長布里德(London Breed)說:”有屋住的意義,不單是有安樂窩給大家住,也是迎來機會,有了居所,他們也能成功自給自足交租。”

市府表示,每個入住的租客,都有社工跟進他們的個案,星期一至星期五,大廈亦有專人駐守,為租客提供所需。

Minna Lee大廈住客Alex Bananyos曾經住在街道上12年,他表示,街道上有很多問題,包括是健康及安全等,最後他向無家可歸者支援中心求助,最終成為大廈的住客之一。

市府指,大廈未來兩年約400萬的開支,已經在預算案當中,此外,市府亦將投放3,600萬增加這種備有各種支援服務的房屋單位,

50個單位當中,48個已經有人居住,剩下兩個租客將於本月底搬入,市府指,還有1,300個同類型單位會即將推出。

