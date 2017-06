舊金山市長公布財政預算案 增撥露宿者及基建撥款（視頻）

By

舊金山市長李孟賢週四公佈未來兩個財政年度預算,共計200億元,並在預算中增加對無家可歸者問題,以及一些基建項目的撥款。

市長李孟賢表示,舊金山市府在今年和明年兩個財政年度,每年分別有100億元預算,當中每年增加3,000萬元撥款,用於幫助無家可歸者,使該部分預算總額每年達到3億元,包括為無家可歸者增加住處、導航中心以及為精神有問題或戒毒者提供資源服務等。

李孟賢市長說:”聯邦預算削減房屋及社會安全網絡計劃撥款,我們的預算卻增加這些服務給最需要的人,以保障舊金山非牟利行業繼續興旺。”

李市長的預算中,還有5.3億元撥款用於改善城市基建項目,比目前預算增加了9,000萬元,用來修補市內道路坑洞、改善公園、社區中心環境等。

李孟賢市長說:”保障修補社區道路,圖書館會開放,維修社區公園社區中心能服務青少年及家庭。”

舊金山市府未來兩年預算 用在其它項目方面,還有家庭護理、低收入家庭健保,以及移民社區服務等。

市參事金貞妍認同預算案中的各項計劃,金貞妍說:”市內有越來越少空間讓無家可歸者藏身,那些人帶著他們的帳篷,到其它較難被發現的社區,我知道市府堅決承諾會解決城市存在的這個問題。”

列治文區華裔市參事李麗嫦也關注華裔低收入族群是否能獲得市府提供的幫助。

李麗嫦說:”因為我代表的區有很多長者,當中許多是華裔,而且大部分是固定收入,所以我關注家護服務,而且如果有其它服務削減,長者的健保費用將更高,我也關注這個,所以我對這個預算還有很多疑問,要等我深入了解,知道預算的重點項目包括甚麽。”

