By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Mission區的中心地帶將有洪渡公寓出售單位,每個單位價格50萬元起。

舊金山商業時報(San Francisco Business Times)的報導指出,位於Valencia街1188號的新樓盤共有49個單位,包括套房、一睡房至三睡房的單位,預計明年1月開始發售。

其中6個單位將會作為可負擔住宅,低於市價賣出。

報導指出,Mission區近年房價飛漲,可是很少有新的共渡公寓,Paragon房地產公司的數據顯示,過去3個月,舊金山共渡公寓中位價格為116萬元,平均每平方呎1,056元。

查詢詳情,請瀏覽:sfmoderncondos.com

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。