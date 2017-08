為舊金山低收入人士設的醫療服務機構盛大開幕（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

為舊金山低收入人士以及無家可歸者而設的醫療服務機構Healthright 360,全新的醫療和社會服務設施週二盛大開幕。

由非牟利機構 Healthright 360打造的全新醫療設施”綜合照護中心”(Intergrated Care Center),位於Mission街夾South Van Ness街,佔地5萬平方英呎,要提供有尊嚴的醫療服務給無法負擔費用的市民。

Healthright 360執行長Vitka Eisen說:”首先這不慬是設施,也是一種視野,關於服務有多重複雜健康情況,同時有潛力和內在美者。”

這個中心號稱是加州第一個提供弱勢族群綜合性服務的機構,除了一般的家庭醫學科,還有精神障礙治療、牙科、中醫、針灸還有藥房服務,甚至提供住房和就業服務。

Eisen說:”我們幫助民眾找房子和就業,當他們培養工作技能,給他們衣服穿去面試,還教他們找工作的過程,我們還有電腦中心可以確保來我們中心的人知道,使用電腦的基本技能,以便找工作、找房子,甚至知道甚麼是臉書。”

這個中心專門為低收入和無家可歸者設置,機構負責人表示,相信所有人都應該得到最好最創新的醫療照顧,因此不論是否能支付醫療費,他們都願意協助救治。

Eisen說:”我們服務的對象無關支付能力,有些病患有加州醫療援助福利,可以透過加州醫療援助計畫支付,有些是舊金山市府一般基金撥款,有些則有犯罪和司法撥款。”

Healthright 360除了一般的醫療服務之外,對於愛滋病、B型肝炎和精神疾病方面也具有專長。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。