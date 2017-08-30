為舊金山低收入人士設的醫療服務機構盛大開幕（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

為舊金山低收入人士以及無家可歸者而設的醫療服務機構Healthright 360，全新的醫療和社會服務設施週二盛大開幕。

由非牟利機構 Healthright 360打造的全新醫療設施”綜合照護中心”（Intergrated Care Center），位於Mission街夾South Van Ness街，佔地5萬平方英呎，要提供有尊嚴的醫療服務給無法負擔費用的市民。

Healthright 360執行長Vitka Eisen說：”首先這不慬是設施，也是一種視野，關於服務有多重複雜健康情況，同時有潛力和內在美者。”

這個中心號稱是加州第一個提供弱勢族群綜合性服務的機構，除了一般的家庭醫學科，還有精神障礙治療、牙科、中醫、針灸還有藥房服務，甚至提供住房和就業服務。

Eisen說：”我們幫助民眾找房子和就業，當他們培養工作技能，給他們衣服穿去面試，還教他們找工作的過程，我們還有電腦中心可以確保來我們中心的人知道，使用電腦的基本技能，以便找工作、找房子，甚至知道甚麼是臉書。”

這個中心專門為低收入和無家可歸者設置，機構負責人表示，相信所有人都應該得到最好最創新的醫療照顧，因此不論是否能支付醫療費，他們都願意協助救治。

Eisen說：”我們服務的對象無關支付能力，有些病患有加州醫療援助福利，可以透過加州醫療援助計畫支付，有些是舊金山市府一般基金撥款，有些則有犯罪和司法撥款。”

Healthright 360除了一般的醫療服務之外，對於愛滋病、B型肝炎和精神疾病方面也具有專長。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。