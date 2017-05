By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山的行人道常常會看見動物遺下的糞便,有市參事察覺問題的嚴重,決定加強教育寵物的主人。

雖然舊金山有法例規定,寵物主人必須清理動物在行人道遺下的糞便,可是許多人都不理會。

代表日落區的市參事湯凱蒂發起外展運動,呼籲居民放狗時要有公德心。

湯凱蒂表示,舊金山狗隻數目約有20萬,比市內兒童人數還要多,所以寵物主人必須自律。

舊金山防止虐畜會以及市政府的動物管理部門會派發膠袋給居民,任由寵物遺下糞便不理的人士如果被抓到的話,罰款是470元。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。