由加州參議員威善高(Scott Wiener)提出,舊金山地檢官George Gascon支持的新法案SB 916,旨在打擊汽車爆竊案。

根據現行法律,檢察官起訴汽車爆竊案疑犯,車主必須證明遭爆竊的車輛有上鎖,但舊金山有很多是租車遭爆竊,遊客通常無法證明租車的車門有上鎖。

SB 916 法案則填補這個漏洞,只要被爆竊的車輛涉及其中一種情況,即車窗被打爛或是車門有上鎖,當局就可以起訴疑犯。

警方數據顯示,去年舊金山汽車爆竊案增加了26%,總案例則是2010年的三倍,但疑犯遭拘捕的案例卻下降了1.6%。

