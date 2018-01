舊金山市參事建議加商業房產稅 資助託兒服務（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山有市參事提出提高商業房產稅(commercial real estate tax),以資助託兒和幼兒教育項目,如果獲足夠市參事支持,提案將列入6月選票,交由市民表決。

舊百物騰貴,不少孩子的父母為生計,雙方都要外出工作,但要託人照顧孩子,要的也是錢。

舊金山市參事余鼎昂(Norman Yee)說:”75%孩子不足6歲的家長,都在外工作,託兒和幼兒教育在舊金山每年卻索價2萬元。”

針對這問題,市參事金貞妍(Jane Kim)和余鼎昂提出加商業房產稅,來資助託兒和幼兒教育。

金貞妍說:”舊金山對商用物業徵稅是全州以至全國最低地區之一,提案建議增加商用物業稅,至與全國主要城市相若的水平,增加3.5%。”

他們預期,增加稅收足夠即時為目前位列後補名單的2,400家庭,提供資助託兒和幼兒教育服務,也勢將有助提高業界工資,變相也令目前工資偏低的託兒和幼兒教育工作者和其他中低收入人士一樣,不用擔心因為生活逼人而要搬離舊金山。

這份提案如果得到最少6位市參事支持,將列入6月選票交由市民表決。

