舊金山兩公寓可負擔單位接受申請 月租最低1,483元

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山房屋辦公室再推出可負擔房屋，這次接受申請的3個單位位於Embarcardeo海旁附近的一個高級公寓。

現正接受申請的3個可負擔房屋單位是為中等收入家庭而設，是位於海旁附近的Beale街388號，分別是1個一房單位及兩個兩房單位。

申請一房單位的家庭月收入最少要有3,690元，月租是1,845元；兩房單位分兩種，合資格申請者的月收入最少要有4,150元及5,188元，而租金是2,075元及2,594元。

有興趣的市民可以上網申請或者上網下載申請表，申請的截止日期是8月11日，即是本星期五。

另外，位於舊金山市中心的Cyril Magnin街10號的公寓，亦有一個兩房的可負擔房屋單位出租，申請人最少的月收入是3,708元，月租是1,483元，截止申請日期是8月14日。

查詢申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings

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