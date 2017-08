舊金山兩公寓可負擔單位接受申請 月租最低1,483元

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山房屋辦公室再推出可負擔房屋,這次接受申請的3個單位位於Embarcardeo海旁附近的一個高級公寓。

現正接受申請的3個可負擔房屋單位是為中等收入家庭而設,是位於海旁附近的Beale街388號,分別是1個一房單位及兩個兩房單位。

申請一房單位的家庭月收入最少要有3,690元,月租是1,845元;兩房單位分兩種,合資格申請者的月收入最少要有4,150元及5,188元,而租金是2,075元及2,594元。

有興趣的市民可以上網申請或者上網下載申請表,申請的截止日期是8月11日,即是本星期五。

另外,位於舊金山市中心的Cyril Magnin街10號的公寓,亦有一個兩房的可負擔房屋單位出租,申請人最少的月收入是3,708元,月租是1,483元,截止申請日期是8月14日。

查詢申請詳情,請點擊:https://housing.sfgov.org/listings

