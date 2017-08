舊金山田德隆區建公寓 113個單位低於市價發售（視頻）

By

【KTSF 林佩樺報導】

舊金山田德隆區一個舊停車場即將興建住宅公寓,有113個單位 全部以低於市價發售。

舊金山市長李孟賢說:”這在過去十分罕見,但以後幾年不再如此,因為這類房屋將陸續出現,幾年前我說過要興建至少3萬個住宅單位,保證其中三成是可負擔,我們快要做到 ,而且我們想建更多。”

Eddy夾Taylor街這裡原本是一個停車場,經過市府和田德隆區社區發展公司等組織多年的推動下,動工改建成有113個可負擔單位的公寓,其中六成將會是兩至三房單位,專為家庭而設。

舊金山市參事金貞妍說:”我知市內家庭住屋不足,若打工家庭住不起一個他們生活、工作和熱愛的城市,將嚴重衝擊經濟和社區。”

工程項目預料在兩年後完成,在2019年1月開始接受申請。

發展商表示,其中78個單位將預留給收入低於該區中位數約一半的申請者,其餘35個單位將預留給無家可歸者和殘障人士等收入只有該區中位數一成和三成的申請者。

