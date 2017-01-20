舊金山推新可負擔房屋 月租1,887元起

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【KTSF 李佳晉報導】

舊金山市長房屋辦公室近日推出新的可負擔單位，現已接受申請。

接受申請的單位位於舊金山Market街以南SOMA區Berry街360號，一共有26個可負擔單位出租，包括14間ㄧ房單位，11間雙房單位，以及一間三房單位，月租金1,887元至2,334元不等。

合資格的申請者，2016年度的家庭年收入以一人家庭為例，年收入不能超過67,850元，4人家庭不能超過96,950元。

不過，申請家庭也有最低收入要求，一房單位最多可讓3人入住，家庭至少有3,774元月收入；兩房單位可住2至5人，每月的收入最少要有4,224元；3房單位可供3至7人居住，月收入至少是4,668元。

有興趣的市民，可以上網下載或親臨Berry街360號索取申請表格，申請截止日期為2月10日，詳細的資料可以上網查詢，網址：https://housing.sfgov.org/listings

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