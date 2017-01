舊金山推新可負擔房屋 月租1,887元起

By

【KTSF 李佳晉報導】

舊金山市長房屋辦公室近日推出新的可負擔單位,現已接受申請。

接受申請的單位位於舊金山Market街以南SOMA區Berry街360號,一共有26個可負擔單位出租,包括14間ㄧ房單位,11間雙房單位,以及一間三房單位,月租金1,887元至2,334元不等。

合資格的申請者,2016年度的家庭年收入以一人家庭為例,年收入不能超過67,850元,4人家庭不能超過96,950元。

不過,申請家庭也有最低收入要求,一房單位最多可讓3人入住,家庭至少有3,774元月收入;兩房單位可住2至5人,每月的收入最少要有4,224元;3房單位可供3至7人居住,月收入至少是4,668元。

有興趣的市民,可以上網下載或親臨Berry街360號索取申請表格,申請截止日期為2月10日,詳細的資料可以上網查詢,網址:https://housing.sfgov.org/listings

