By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山樓宇檢查局表示,在上週五9月15號前,有超過480棟軟層結構住宅樓宇,還未申請進行地震加固。

局方消息指,在多達3,400多個物業中,有超過480個尚未按照規定申請進行地震加固,局方將會在不符合規定的物業貼出違規通知及警告標示,指明相關物業不符合地震安全要求。

業主會有30天時間作出回應,當局指在嚴重情況下,業主可能無法將物業轉租或者出售。

軟層結構樓宇是指牆身結構不夠堅固,三層、有5個至15個單位的樓宇,或兩層有地庫的樓宇。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。