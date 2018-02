舊金山華埠壁畫備受爭議 作者現身解畫（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

大家近幾個月經過舊金山華埠,有沒有見到四處被畫上各種不同類型的壁畫,近日其中一幅作品引起華裔社區的熱烈討論,究竟這些壁畫出自誰人手筆?背後的意義又是什麼呢?

今次引起爭議的是位於華埠Grant街夾Clay街一幅剛剛完成的壁畫,壁畫的正中央有一位外型與觀音相似的女性,一手持刀,另一隻手抱著嬰兒正在餵奶,旁邊有龍及鳳映襯。

市民Amy說:”我覺得不好,好核突,(畫中)身影是一個觀音,無理由觀音是這樣,(這個觀音有什麼問題)問題就無,不過你讓她這樣飲奶很奇怪,就是嬰兒那裏,會否改變她的形象,幫她蓋好上身,改成花樽會很好看。

也有市民說,壁畫太曝露,不論畫的是什麼人都好,都不可以這樣,這裏是公眾地方。

美化華埠協會代表勞微笑說:”不是太好,華人都穿衣服,是露出了(胸部),希望這個人不要繼續這樣畫,這裏是華埠,我們華人未接受過這種,好像觀音有把刀,又有個小孩,觀音沒有這些東西。”

壁畫中觀音的形象成為討論焦點,有人認為觀音衣著過分暴露,一手持刀,亦與觀音一向和平安祥的形象有出入,因此有侮辱華人文化之嫌。

不過市民對這幅畫的評價並非一面倒,有人以藝術角度欣賞,亦有人認為畫作凸顯了女性母愛的偉大。



有市民說:”如果你做媽媽,是她的子女,始終要給奶他食,不過現在說思想有些不同,就話要整個哺乳室,這反映以前,你以前沒有說有那麼多地方,要如何收藏起來,是媽媽,在哪裏也要給奶,你現在畫一幅畫在這,就各有各看法。”

也有長者說,覺得壁畫好看,有龍鳳,又有觀音菩薩。

究竟壁畫的原意是什麼呢?由作者親自解畫。

藝術家林路漫說:”我覺得無問題,但如果這麼多人不喜歡,我就現在改了它,就沒事。”

一歲由廣東移民來美的林路漫是壁畫的作者,他表示,年多前就開始在舊金山華埠畫壁畫,他是先得到業主的同意才會畫壁畫。

林路漫指,畫畫是為了好玩,為了興趣,從來不收費,這樣有多一個平台展示他的作品。

除了是藝術家,在芝加哥讀書的林路漫其實是一名即將畢業的醫科生,他的願望是成為婦產科醫生,因此畫中的觀音才持刀及有嬰兒,而餵奶及畫中有鳳,亦表達尊重女權。

林路漫說:”幅畫就是這是觀音,她正在做手術,是接生手術,在餵奶,(為什麼這樣畫),因為我3月份就會知道我會不會被奧克蘭的Kaiser醫院取錄,因為我申請在婦產科實習。”

將個人色彩放在藝術作品中,但最終得不到大眾的認同,林路漫指 雖然有些意外,但這就是藝術。

林路漫說:”你不可能討好每個人,畫什麼都會有人不喜歡。”

接收到不同的意見後,林路漫亦大方表示,會將觀音改頭換面,不會太暴露,觀音手上亦不會抱著嬰兒,希望市民接受。

