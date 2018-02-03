舊金山華埠壁畫備受爭議 作者現身解畫（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

大家近幾個月經過舊金山華埠，有沒有見到四處被畫上各種不同類型的壁畫，近日其中一幅作品引起華裔社區的熱烈討論，究竟這些壁畫出自誰人手筆？背後的意義又是什麼呢？

今次引起爭議的是位於華埠Grant街夾Clay街一幅剛剛完成的壁畫，壁畫的正中央有一位外型與觀音相似的女性，一手持刀，另一隻手抱著嬰兒正在餵奶，旁邊有龍及鳳映襯。

市民Amy說：”我覺得不好，好核突，（畫中）身影是一個觀音，無理由觀音是這樣，（這個觀音有什麼問題）問題就無，不過你讓她這樣飲奶很奇怪，就是嬰兒那裏，會否改變她的形象，幫她蓋好上身，改成花樽會很好看。

也有市民說，壁畫太曝露，不論畫的是什麼人都好，都不可以這樣，這裏是公眾地方。

美化華埠協會代表勞微笑說：”不是太好，華人都穿衣服，是露出了（胸部），希望這個人不要繼續這樣畫，這裏是華埠，我們華人未接受過這種，好像觀音有把刀，又有個小孩，觀音沒有這些東西。”

壁畫中觀音的形象成為討論焦點，有人認為觀音衣著過分暴露，一手持刀，亦與觀音一向和平安祥的形象有出入，因此有侮辱華人文化之嫌。

不過市民對這幅畫的評價並非一面倒，有人以藝術角度欣賞，亦有人認為畫作凸顯了女性母愛的偉大。



有市民說：”如果你做媽媽，是她的子女，始終要給奶他食，不過現在說思想有些不同，就話要整個哺乳室，這反映以前，你以前沒有說有那麼多地方，要如何收藏起來，是媽媽，在哪裏也要給奶，你現在畫一幅畫在這，就各有各看法。”

也有長者說，覺得壁畫好看，有龍鳳，又有觀音菩薩。

究竟壁畫的原意是什麼呢？由作者親自解畫。

藝術家林路漫說：”我覺得無問題，但如果這麼多人不喜歡，我就現在改了它，就沒事。”

一歲由廣東移民來美的林路漫是壁畫的作者，他表示，年多前就開始在舊金山華埠畫壁畫，他是先得到業主的同意才會畫壁畫。

林路漫指，畫畫是為了好玩，為了興趣，從來不收費，這樣有多一個平台展示他的作品。

除了是藝術家，在芝加哥讀書的林路漫其實是一名即將畢業的醫科生，他的願望是成為婦產科醫生，因此畫中的觀音才持刀及有嬰兒，而餵奶及畫中有鳳，亦表達尊重女權。

林路漫說：”幅畫就是這是觀音，她正在做手術，是接生手術，在餵奶，（為什麼這樣畫），因為我3月份就會知道我會不會被奧克蘭的Kaiser醫院取錄，因為我申請在婦產科實習。”

將個人色彩放在藝術作品中，但最終得不到大眾的認同，林路漫指 雖然有些意外，但這就是藝術。

林路漫說：”你不可能討好每個人，畫什麼都會有人不喜歡。”

接收到不同的意見後，林路漫亦大方表示，會將觀音改頭換面，不會太暴露，觀音手上亦不會抱著嬰兒，希望市民接受。

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