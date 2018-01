By

【KTSF】

舊金山交通局決定永久保留,一個位於日落區Safeway超市門前的Muni輕軌車站。

當局表示,除了會保留這個17街夾Taraval街的L Taraval Muni輕軌線的車站之外,還計劃日後在此加設安全島,及可供輪椅出入的通道,方便乘客安全上下車,報導指工程可能需時6個月。

交通局曾經提出永久移除這個車站,不過一班日落區居民以及該區市參事余鼎昂都大力反對,有居民擔心,一旦這個車站被永久移除,對於好多不開車的長者及行動不便的人來買菜就非常不便。

