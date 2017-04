By

【KTSF】

舊金山一對男女週三光天化日下乘搭Muni公車時,在灣景區遇上賊匪打劫,被劫走財物。

事發於下午2時半,男女受害人現年分別28歲和19歲,二人乘坐的公車駛至Revere大街夾Jennings街時,一名男賊人趨近他們,掏出手槍,搶走他們身上的財物,包括珠寶首飾、手提電話、錢包和現金。

賊匪得手後與另外兩名男子拔足逃跑,事件中無人受傷,警方尚未拘捕任何人。

