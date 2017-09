By

【KTSF 吳宇斌報導】

根據舊金山觀察家報報導,舊金山交通局董事會考慮在下週二批准一項試點計劃,在兩個地區削減每個家庭的居民停車證數目。

試點的兩個地區包括Bernal Heights西北部和Dogpatch,試點地區的停車證申請,將會削減至每個駕駛者一個,每戶家庭兩個.

根據現行的規例,每個家庭可有4個居民停車證.

舊金山現時有超過78,000個停車位,約有153,000戶家庭合資格申請,交通局每年就發出95,000個停車證,約有1.3%的家庭有4個停車證。

由於車輛越來越多,但泊車位嚴重不足,該試點項目通過評估後,有可能會在2019年擴大至全舊金山。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。