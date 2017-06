By

【KTSF】

舊金山週一中午發生致命車禍,一名騎著哈利(Harley-Davidson)電單車的女子在101公路北行線失控撞圍欄喪命。

加州公路巡警於中午12時06分接獲舉報,地點在Ninth Street出口處附近。

女子當時騎著哈利電單車,懷疑在轉彎時失控,撞上路邊的圍欄,當場宣告不治。

警方一度以為有其他車輛涉及車禍,但最後斷定沒有涉及其他汽車。

車禍後,附近行車線一度封閉接近兩小時,至下午2時才重開。

