By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山警方週二晚拘捕一名女子,她涉嫌在舊金山動物園附近遺棄自己5歲的女兒。

警方表示,星期一下午6時半左右,一名女子在Great Highway夾Sloat 大道,近舊金山動物園,強行將自己5歲的女兒趕下車後,駕駛離開,當時車內亦載有一名1歲的嬰兒。

當時剛巧一輛救護車經過,停車協助5歲的女童。

該名女子週二晚已向警方自首,警方證實該名女子是5歲及1歲兒童的親母,被遺棄的5歲女童沒有受傷,目前兩名小孩送往東灣奧克蘭市(屋崙)的保護兒童服務局接受照顧。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。