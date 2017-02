By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山一對經營廣告行銷服務公司Didsee Corp. 的華裔母子,因涉嫌不實申報企業所得稅,週一被聯邦法庭以串謀報稅欺詐罪名定罪。

公司負責人是36歲的華裔男子Howard Hsu,他65歲的母親Tracy Chang則擔任公司總裁,並處理會計和財務。

聯邦檢察官表示,兩人被控在申報2007到2009年的企業稅時,涉嫌以公司帳戶支付Howard Hsu的私人開支,並不實的將這些開支列為公司的開銷來扣抵稅額,涉及金額高達40萬美元。

雖然該公司報稅是由會計公司進行申報,但IRS調查顯示,Chang提供虛假資料並在報稅單上簽名,經審訊後聯邦法院週一將兩名被告定罪,並擇日宣布刑期。

檢方指出,被告最高可面臨5年監禁。

