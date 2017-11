舊金山Castro區警員開槍案 警方公布更多細節

By

【KTSF黃恩光報導】

舊金山Castro區上週發生警員開槍事件,一名警員和疑犯都中槍受傷,警方舉行社區會議之後,公開案情指出,當晚警員和疑犯總共開了32槍,案中另外兩名疑犯仍然在逃。

11月1號凌晨12點,兩名舊金山警員巡邏Castro區期間,一名市民向他們表示,在18街夾Diamond街有可疑車輛,兩名警員抵達現場時,命令坐在汽車駕駛座上的男子步出。

該男子出車後拿出手槍,隨即向叫他下車的警員開槍,警員身中多槍,男子之後又向另一名警員開槍,警員還擊,槍傷了男子,受傷警員和男子都送到舊金山總醫院接受治療。

警方在現場找到涉案的槍械,警方指出,該男子開了16槍,警員也開了16槍,警方相信至少有兩名與該男子在一起的人當晚逃離現場。

槍擊案發生之後,有3個人在距離現場一個街口截停一輛的士,用槍指嚇的士司機,叫他下車,然後開走的士,警方正在調查劫車的歹徒是不是槍擊案男子的同黨。

警方又指出,被槍傷的警員配備的隨身攝錄機案發時沒有開啟,而開槍擊警員身上的攝錄機就有啟動,並拍下槍擊案部分片段。

涉案男子是一名32歲東灣Hayward居民,警員原本要調查的可疑車輛是一部偷車。

