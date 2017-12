舊金山警察局長訪華埠 Stockton街將增設監控攝錄機（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局局長上任一年後首次去到華埠,聆聽華裔居民的意見,在會上代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)更宣布已獲得撥款,在Stockton街增設21部閉路電視。

市參事佩斯金指,因為中央地鐵工程延誤,市府撥出一筆款項去協助一班受影響的商戶,因此當中一部分的撥款,就用來在Stockton街安裝21部閉路電視。

至於擺放的位置、由誰人來監管等仍然在計劃之中,佩斯金指,田德隆區每條街都已安裝閉路電視,對治安工作有極大幫助,雖然不會有人24小時監測街道的情況,但安裝了攝錄機,相信至少已經起了阻嚇作用。

佩斯金說:”我確信在2018年,華埠會有第一套的閉路電視系統,過往已經證明,系統對警察局及地檢處不論在查案、尋找匪徒及將他們定罪都很有幫助。”

另外,有華埠商戶在會上向局長Bill Scott報告指,本星期初,Stockon街一間時裝店被一名聲稱持刀的賊人打劫,當賊人仍在店鋪中犯案,店主已即時報警,但接線員只詢問店裡有無人受傷,店主答沒有,接線員就叫店主致電另一個非緊急的

熱線電話再報案。

有商戶指,這種情況時常發生,警員又未能即時到現場幫忙,實在大大減低市民報案的意欲。

警察局長Scott說:”就進行中的罪案報警,不應該致電非緊急熱線,如果真有其事,我在此道歉,關於這件事,告訴我們案件發生的時間,我們會去找出來,如果罪案是進行中,有人將報案電話轉去非緊急熱線是不對的,我們希望改正過來。”

警方亦指,在公車上發生的罪案,全市最多的就是華埠,其次是田德隆區,但報案數字一直遠比實際發生的少,警方透露,過去3個月,在華人經常乘搭的30號巴士上,只有13宗罪案報告,連警方亦不相信這反映了事實。

舊金山警局公車罪案指揮官Teresa Edwins說:”我們要大家報案,我沒有準確的罪案資料,因為大家無報案,如果有什麼事我可以幫忙,請你讓我知道。”

警方指,巴士上有攝錄機,除了畫面外,聲音亦會清楚錄下無人報案,他們就不會仔細看巴士上的情況,亦不會拘捕到任何人。

這次是警方首次在華埠社區會議中提及公車上的罪案,警方指,希望市民一傳十,十傳百,將報案的重要性傳出去。



