舊金山警察局長訪華埠 Stockton街將增設監控攝錄機（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警察局局長上任一年後首次去到華埠，聆聽華裔居民的意見，在會上代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）更宣布已獲得撥款，在Stockton街增設21部閉路電視。

市參事佩斯金指，因為中央地鐵工程延誤，市府撥出一筆款項去協助一班受影響的商戶，因此當中一部分的撥款，就用來在Stockton街安裝21部閉路電視。

至於擺放的位置、由誰人來監管等仍然在計劃之中，佩斯金指，田德隆區每條街都已安裝閉路電視，對治安工作有極大幫助，雖然不會有人24小時監測街道的情況，但安裝了攝錄機，相信至少已經起了阻嚇作用。

佩斯金說：”我確信在2018年，華埠會有第一套的閉路電視系統，過往已經證明，系統對警察局及地檢處不論在查案、尋找匪徒及將他們定罪都很有幫助。”

另外，有華埠商戶在會上向局長Bill Scott報告指，本星期初，Stockon街一間時裝店被一名聲稱持刀的賊人打劫，當賊人仍在店鋪中犯案，店主已即時報警，但接線員只詢問店裡有無人受傷，店主答沒有，接線員就叫店主致電另一個非緊急的

熱線電話再報案。

有商戶指，這種情況時常發生，警員又未能即時到現場幫忙，實在大大減低市民報案的意欲。

警察局長Scott說：”就進行中的罪案報警，不應該致電非緊急熱線，如果真有其事，我在此道歉，關於這件事，告訴我們案件發生的時間，我們會去找出來，如果罪案是進行中，有人將報案電話轉去非緊急熱線是不對的，我們希望改正過來。”

警方亦指，在公車上發生的罪案，全市最多的就是華埠，其次是田德隆區，但報案數字一直遠比實際發生的少，警方透露，過去3個月，在華人經常乘搭的30號巴士上，只有13宗罪案報告，連警方亦不相信這反映了事實。

舊金山警局公車罪案指揮官Teresa Edwins說：”我們要大家報案，我沒有準確的罪案資料，因為大家無報案，如果有什麼事我可以幫忙，請你讓我知道。”

警方指，巴士上有攝錄機，除了畫面外，聲音亦會清楚錄下無人報案，他們就不會仔細看巴士上的情況，亦不會拘捕到任何人。

這次是警方首次在華埠社區會議中提及公車上的罪案，警方指，希望市民一傳十，十傳百，將報案的重要性傳出去。



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