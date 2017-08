舊金山Balboa Park可負擔公寓 官員呼籲提早動土（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Balboa Park地鐵站附近的一塊地皮,即將建100間可負擔公寓,一些民選官員呼籲州府儘早通過一項興建可負擔房屋的法案,讓這個發展項目能夠提早動土。

Balboa Park地鐵站上的這塊地,目前是舊金山公車局職員使用的停車場,地點除了靠近地鐵站,也靠近輕軌列車站。

市府計劃在明年動工,在這個名為Upper Yard 的發展項目興建100間可負擔出租單位。

加州參眾兩院目前休會,代表舊金山的眾議員丁右立(Phil Ting)表示,復會後將討論新議案,增加加州的房屋工程。

丁右立說:”我們建的房屋不夠,舊金山以外的城市,許多小的郊外市鎮如Marin或Brisbane都反對建房屋,因為他們不肯建,許多人必須搬到如Sonoma 或更遠的地方,然後開車來舊金山上班。”

新的增建房屋的議案,將包括發行30億的公債,並制定一些方法,資助可負擔房屋項目的經費,例如增加登記費。

新議案要是通過,如Upper Yard 的這個項目可以提早半年動土。

置於第11區市議員Ahsha Safai透露,Ocean Avenue和Alemany Boulevard一帶還有至少兩塊地皮,適合建造多單位的發展項目。

Safai說:”任何沒有充分利用的土地,如這個只有一半被使用的土地,特別是在一個轉運站上,又和現有的社區有接連,我們要這些地方來做住宅用途。”

另外,代表舊金山的加州參議員Scott Wiener也透露,他提出的SB35提案也將確保加州所有城市,以負責任的態度處理房屋政策,如果地方政府不願意興建住宅單位的話,州府便允許發展商到這些地方建房子。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。